Столиця України засвітилася у рекламі відомого автомобільного бренду Mercedes (відео)

Київ — одне з найпопулярніших міст, яке іноземні компанії обирають для зйомок.

Столиця України — це дуже красиве та фотогігієнічне місто, яке приваблює не лише велику кількість туристів, а й різних знімальних груп з усього світу. Наприклад, раніше стало відомо, що один із наймасштабніших, найдорожчих і комерційно успішних індійських фільмів — картина "RRR" 2022 року випуску знімалася у Києві біля Маріїнського палацу. А ще українська столиця засвітилася у рекламі німецького автомобільного бренду – Mercedes-Benz.

У рекламному ролику можна побачити одну із будівель КНУ імені Тараса Шевченка, а саме корпус Інституту журналістики та Інституту міжнародних відносин. Головна героїня розсікає по будівлі в новій моделі електромобіля від Mercedes.

Відомо, що над рекламою нового автомобіля працювали німецька студія Tempomedia Production Company та українці з Limelite, а зйомки проходили ще до повномасштабного військового вторгнення з боку рф.

Зазначимо, що Київ — це також "майданчик" для зйомок багатьох кліпів не лише українських знаменитостей, а й світових. Наприклад, у листопаді 2021-го року до столиці України прилітав британський виконавець Ед Ширан. Музикант пробув в Україні кілька днів заради зйомок кліпу на пісню "2Step", яку пізніше, у травні доповнили українські музиканти з гурту "Антитіла", створивши новий хіт — "2Step/Сирени обірвали наш сон".