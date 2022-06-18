Как загадать желание в день летнего солнцестояния, чтобы оно сбылось: важное правило

В этот день можно заметно улучшить свою жизнь.

Каждый год, кроме високосного, 21 июня, наступает очень мощный и энергетически заряженный день — Летнее солнцестояние. Напомним, что это самый длинный день и самая короткая ночь в году. По словам астрологов, этот период предоставляет людям невероятное количество энергии, которой следует правильно пользоваться.

День летнего солнцестояния обладает особой энергетикой, поэтому к нему нужно подготовиться, чтобы провести его максимально правильно и использовать всю его мощную энергию, пишет астролог Гуля Шойбек на своей странице в Инстаграм.

"В эти дни обязательно следует одеваться в яркие наряды с элементами желтых, оранжевых и золотых оттенков" — отмечает астролог.

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Как правильно загадывать желания в день летнего солнцестояния

Загаданные в этот день желания могут исполниться в ближайшее время, если их правильно загадывать. Астролог отмечает несколько важных "правил":

Утром нужно привести себя в порядок. Нужно обязательно надеть вещи красного, желтого, оранжевого оттенка. Поприветствуйте Солнце с утра и загадайте свое желание. Не лишним будет настоять под лучами Солнца стакан воды, и выпить ее сразу после пробуждения.

Стоит отметить, что загадывать желание можно в любое время дня. Однако желательно сделать это до рассвета.

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