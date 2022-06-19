"Папа, с праздником!": Цибульская, Никитюк и Дорофеева показали своих отцов на фото

Одна из певиц давно потеряла своего родного человека, о котором вспоминает с теплотой

В воскресенье, 19 июня, украинские звезды традиционно поздравили своих отцов с теплым семейным праздником. Артисты уже традиционно поделились фотографиями с отцами в социальных сетях.

Так, телеведущая Леся Никитюк, певицы Надя Дорофеева и Оля Цибульская показали близких им людей, благодаря поддержке которых они смогли добиться успеха в шоу-бизнесе.

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Леся Никитюк

"Папа с праздником! Ты добр, смешной и настоящий патриот! Ив-Сент-Иван желает всем здоровья и Победы. Обожаю. С праздником всех ваших пап, да будут живы и здоровы", — написала телеведущая в Инстаграме.

Как пишет uznayvse, в молодости родители Никитюк трудились в "Укрэлектроаппарате" в городе Хмельницкий, а в свободное время участвовали в художественной самодеятельности.

Оля Цибульская

Певица и ведущая Оля Цибульская поздравила и показала на фото своего отца в сторис Инстаграма. Как пишет 24smi.org, отец артистки — бывший полицейский из отдела борьбы с экономическими преступлениями, работал юристом.

Надя Дорофеева

"Сегодня день отца. У меня было два папы – и я этим всегда очень гордилась! Обоих пап люблю и обоим благодарна, но этот пост о папе Лёше, которого уже нет рядом со мной…Не будучи моим родным отцом, он часами ждал меня под музыкальной школой, возил меня на вокальные конкурсы, записывал концерты разных артистов, чтобы я могла потом пересматривать их и учиться петь и выступать, он научил меня позировать, потому что любил фотографировать меня, он показал мне огромное количество классных украинских песен – и одной из наших с ним любимых была "Росте черешня в мами на городі" Анатолия Горчинского… Папа, я всё помню и ценю", — поделилась певица.

Надеемся, вы уже поздравили своего любимого папу с Днем отца, если нет – вот вам красивые и теплые пожелания в праздник.