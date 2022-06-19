С днем отца! Нежные видеопоздравления с праздником для любимых пап

Папа — это первый пример для девочек и мальчиков, каким должен быть мужчина.

День отца или День отцов — это международный праздник, который отмечают по всему миру в третье воскресенье июня. Украина также не исключение, однако для нашей страны это очень молодой праздник. Впервые украинцы отметили этот праздник официально лишь в 2019 году.

Суть Дня отца – выразить благодарность своим папам за их вклад в наше воспитание. В этот день по всему миру устраиваются различные концерты и фестивали.

В честь праздника "Телеграф" составил подборку красивых и душевные поздравительных картинок и открыток, а также видеопоздравлений для отцов, которые поднимут им настроение на долгое время.

Видеопоздравления с Днем отца 2022

Поздравления с Днем отца 2022: картинки и открытки

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие церковные праздники отмечаются в июне 2022 года.