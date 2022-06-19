З днем батька! Ніжні відеопривітання зі святом для любих татусів

Тато — це перший приклад для дівчаток та хлопчиків, яким має бути чоловік.

День батька або День батьків — це міжнародне свято, яке відзначають у всьому світі в третю неділю червня. Україна також не виняток, проте для нашої країни це дуже молоде свято. Вперше українці відзначили це свято офіційно лише у 2019 році.

Суть Дня батька – висловити подяку своїм татам за їхній внесок у наше виховання. Цього дня по всьому світу влаштовуються різноманітні концерти та фестивалі.

На честь свята "Телеграф" склав підбірку гарних та душевних вітальних картинок та листівок, а також відеопривітань для батьків, які піднімуть їм настрій на довгий час.

Відеопривітання з Днем батька 2022

Привітання з Днем батька 2022: картинки та листівки

Раніше "Телеграф" розповідав, які церковні свята відзначаються у червні 2022 року.