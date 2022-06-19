"Тато, зі святом!": Цибульська, Нікітюк та Дорофєєва показали своїх батьків на фото

Одна зі співачок давно втратила свою рідну людину, про яку згадує з теплотою

У неділю, 19 червня, українські зірки традиційно привітали своїх батьків із теплим сімейним святом. Артисти вже традиційно поділилися фотографіями із батьками у соціальних мережах.

Так, телеведуча Леся Нікітюк, співачки Надя Дорофєєва та Оля Цибульська показали близьких їм людей, завдяки підтримці яких вони змогли досягти успіху у шоубізнесі.

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Леся Нікітюк

"Тато зі святом! Ти добрий, смішний і справжній патріот! Ів-Сент-Іван бажає всім здоров’я і Перемоги. Люблю. Зі святом всіх ваших татусів, нехай будуть живі і здорові", — написала телеведуча в Інстаграмі.

Як пише uznayvse, у молодості батьки Нікітюк працювали в "Укрелектроапараті" у Хмельницькому, а у вільний час брали участь у художній самодіяльності.

Оля Цибульська

Співачка та ведуча Оля Цибульська привітала та показала на фото свого батька у сторіс Інстаграму. Як пише 24smi.org, батько артистки — колишній поліцейський із відділу боротьби з економічними злочинами, працював юристом.

Надя Дорофєєва

"Сьогодні день батька. У мене було два тати — і я цим завжди дуже пишалася! Обох тат люблю і обом вдячна, але цей пост про тата Олексія, якого вже немає поруч зі мною … Не будучи моїм рідним батьком, він годинами чекав мене під музичною школою, возив мене на вокальні конкурси, записував концерти різних артистів, щоб я могла потім переглядати їх та вчитися співати та виступати, він навчив мене позувати, бо любив фотографувати мене, він показав мені величезну кількість класних українських пісень – і однієї з наших з ним улюблених була "Росте черешня в мами на городі" Анатолія Горчинського… Тату, я все пам’ятаю і ціную", — поділилася співачка.

Сподіваємося, ви вже привітали свого любимого тата з Днем батька, якщо ні – ось вам гарні та теплі побажання у свято.