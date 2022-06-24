Звезда "Капитана Америки" признался, что до сих пор пользовался 7-летним "айфоном"

Крис Эванс трогательно попрощался с телефоном, который был у него с 2015 года

Американский актер Крис Эванс сообщил, что прощается со смартфоном iPhone 6s и переходит на iPhone 13, презентация которого компанией Apple состоялась в сентябре прошлого года.

Интересно, что один из высокооплачиваемых актеров Голливуда пользовался своим смартфоном целых 7 лет, прежде чем решился на новый гаджет. С iPhone 6s Эванс проходил с 2015 года.

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"Покойся с миром, iPhone 6s. У нас была хорошая пробежка. Я буду скучать по твоей кнопке Home. Я не буду скучать по ночным битвам за то, чтобы заставить тебя зарядиться. Или по твоим зернистым фотографиям. Или по твоим внезапным падениям батареи от 100% заряда до 15%, чтобы потом полностью разрядиться в течение нескольких минут. Это была дикая поездка. Земля тебе пухом, приятель", — написал Крис Эванс в Инстаграме.

Он также выложил фото, на котором зафиксирована передача данных между старым и новым устройствами.

Напомним, что iPhone 13 в 2021 году стал героем шуток как в украинском сегменте Интернета, так и за рубежом. Пользователи отметили схожесть новой версии с предыдущей, а также, что владельцам предыдущих моделей больше нечем хвастаться.