Зірка "Капітана Америки" зізнався, що досі користувався 7-річним "айфоном"

Кріс Еванс зворушливо попрощався з телефоном, який був у нього з 2015 року

Американський актор Кріс Еванс повідомив, що прощається зі смартфоном iPhone 6s і переходить на iPhone 13, презентація якого компанією Apple відбулася у вересні минулого року.

Цікаво, що один із високооплачуваних акторів Голлівуду користувався своїм смартфоном цілих 7 років, перш ніж зважився на новий гаджет. З iPhone 6s Еванс проходив із 2015 року.

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"Спочивай з миром, iPhone 6s. У нас була хороша пробіжка. Я сумуватиму за твоєю кнопкою Home. Я не сумуватиму за нічними битвами за те, щоб змусити тебе зарядитися. Або за твоїми зернистими фотографіями. Або за твоїми раптовими падіннями батареї від 100% заряду до 15%, щоб потім повністю розрядитися протягом кількох хвилин. Це була дика поїздка. Земля тобі пухом, приятель", — написав Кріс Еванс в Інстаграмі.

Він також виклав фото, на якому зафіксовано передачу даних між старим та новим пристроями.

Нагадаємо, що iPhone 13 у 2021 році став героєм жартів як в українському сегменті Інтернету, так і за кордоном. Користувачі відзначили схожість нової версії з попередньою, а також, що власникам попередніх моделей більше нема чим хвалитися.