Зачем обрабатывать антисептиком стиралку: хитрость, о которой мало кто знает

Вы не только избавитесь от запаха сырости и затхлости, но и предотвратите его появление

Стиральная машинка сильно упрощает жизнь, но с другой стороны — неприятный запах из нее может испортить не только ваши вещи, но и настроение. Убрать запах в машинке можно с помощью пены для бритья, но также и копеечного аптечного антисептика — хлоргексидина.

Данное дезинфицирующее средство эффективно убирает в стиральной машине запах затхлости и сырости, а также предотвращает его появление в дальнейшем. Об этом пишет Ukr.Media.

Как убрать неприятных запах в стиральной машине

Обрабатываем хлоргексидином барабан, лоток и резиновый уплотнитель стиральной машинки. Для удобства средство можно перелить в емкость с распылителем.

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