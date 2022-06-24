Зачем обрабатывать антисептиком стиралку: хитрость, о которой мало кто знает
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
- 87
Вы не только избавитесь от запаха сырости и затхлости, но и предотвратите его появление
Стиральная машинка сильно упрощает жизнь, но с другой стороны — неприятный запах из нее может испортить не только ваши вещи, но и настроение. Убрать запах в машинке можно с помощью пены для бритья, но также и копеечного аптечного антисептика — хлоргексидина.
Данное дезинфицирующее средство эффективно убирает в стиральной машине запах затхлости и сырости, а также предотвращает его появление в дальнейшем. Об этом пишет Ukr.Media.
Как убрать неприятных запах в стиральной машине
Обрабатываем хлоргексидином барабан, лоток и резиновый уплотнитель стиральной машинки. Для удобства средство можно перелить в емкость с распылителем.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как убрать неприятных запах из холодильника.