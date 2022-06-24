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Навіщо обробляти антисептиком пралку: хитрість, про яку мало хто знає

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Як позбутися неприємного запаху в пральній машині Новина оновлена 24 червня 2022, 22:00
Як позбутися неприємного запаху в пральній машині

Ви не тільки позбудетеся запаху вогкості та затхлості, але й запобіжите його появу

Пральна машинка сильно спрощує життя, але з іншого боку – неприємний запах із неї може зіпсувати не лише ваші речі, а й настрій. Прибрати запах у машині можна за допомогою піни для гоління, але також і копійчаного аптечного антисептика — хлоргексидину.

Даний дезінфікуючий засіб ефективно прибирає в пральній машині запах затхлості та вогкості, а також запобігає його появі надалі. Про це пише Ukr.Media.

Як прибрати неприємний запах у пральній машині

Обробляємо хлоргексидином барабан, лоток та гумовий ущільнювач пральної машинки. Для зручності засіб можна перелити в ємність із розпилювачем.

Раніше "Телеграф" розповідав, як прибрати неприємний запах із холодильника.

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#Лайфхак #Пральна машина