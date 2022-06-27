Какие растения нельзя удобрять золой: большого урожая вам не видать

Опытные дачники делятся горьким опытом нерационального использования этой подкормки

Минеральные удобрения являются важной составляющей современного растениеводства. Но даже опытным огородникам часто приходится на собственном опыте убеждаться, что их знаний может не хватить для получения большого и качественного урожая. Например, знали ли вы, что древесной золой можно удобрять не все растения?

Золу используют при каждом удобном случае, однако есть ряд растений, для которых этот ингредиент принесет один вред. Об этом пишет belnovosti.

В этом случае нужно обращать внимание на кислотность. Если показатель в норме или ниже нормы, то золу использовать не следует.

Растения, которые плохо реагируют на внесение золы в почву:

арбуз;

редис;

щавель;

петрушка;

черника и голубика.

Зола может быть противопоказана и для помидоров, если кислотность почвы составляет 5,5 и ниже. Раскисление приведет к замедлению роста растений. Аналогичная ситуация с клубникой, для которой оптимальный показатель pH – 5,7.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как удобрять золой капусту.