Які рослини не можна удобрювати золою: великого врожаю вам не бачити

Досвідчені дачники діляться гірким досвідом нераціонального використання цього підживлення

Мінеральні добрива є важливим складником сучасного рослинництва. Але навіть досвідченим городникам часто доводиться на власному досвіді переконуватись, що їх знань може не вистачити для отримання великого та якісного врожаю. Наприклад, чи ви знали, що деревною золою можна удобрювати не всі рослини?

Золу використовують при кожній зручній нагоді, проте є ряд рослин, для яких цей інгредієнт принесе одну шкоду. Про це пише belnovosti.

У цьому випадку слід звертати увагу на кислотність. Якщо показник у нормі або нижче норми, то золу використовувати не слід.

Рослини, які погано реагують на внесення золи в ґрунт:

кавун;

редис;

щавель;

петрушка;

чорниця та лохина.

Зола може бути протипоказана і для помідорів, якщо кислотність ґрунту становить 5,5 і нижче. Розкислення призведе до уповільнення росту рослин. Аналогічна ситуація із полуницею, для якої оптимальний показник pH – 5,7.

Раніше "Телеграф" розповідав, як удобрювати золою капусту.