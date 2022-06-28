Почему нельзя использовать опилки на огороде: 4 неочевидные ошибки
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Использования опилок может привести к потере урожая
Опилки — ценное удобрение для дачи, однако их использование на огороде принесет дачникам только вред, если применять их на участке неправильно. Такая же ситуация складывается с другой подкормкой — золой, которая подходит далеко не всем растениям.
Как пишет belnovosti, наряду с полезными свойствами опилок есть четыре причины, по которым их чрезмерное использование на огороде может привести к потере урожая. К ним относятся:
- Влага. Свежая стружка активно задерживает влагу в почве, поэтому на растениях появляется гниль и плесень.
- Мусор. Это легкий материал, который легко разносится по всему участку. Довольно быстро ваш сад и огород превратятся в неухоженную территорию.
- Почва. Чрезмерное использование опилок может закислить почву, что не понравится многим растениям.
- Удобрение. Сами по себе опилки вытягивают из почвы полезные для растений минералы и делают почву неплодородной.
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