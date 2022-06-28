Чому не можна використовувати тирсу на городі: 4 неочевидні помилки

Використання тирси може призвести до втрати врожаю

Тирса — цінне добриво для дачі, проте її використання на городі принесе дачникам тільки шкоду, якщо застосовувати її на ділянці неправильно. Така ж ситуація складається з іншим підживленням — золою, яка підходить далеко не всім рослинам.

Як пише belnovosti, поряд з корисними властивостями тирси є чотири причини, через які її надмірне використання на городі може призвести до втрати врожаю. До них відносяться:

Волога. Свіжа стружка активно затримує вологу у ґрунті, тому на рослинах з’являється гниль та пліснява. Сміття. Це легкий матеріал, який легко розноситься на всій ділянці. Досить швидко ваш сад та город перетворяться на недоглянуту територію. Ґрунт. Надмірне використання тирси може закислити ґрунт, що не сподобається багатьом рослинам. Добриво. Сама по собі тирса витягує із ґрунту корисні для рослин мінерали і робить ґрунт неродючим.

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