Чому не можна використовувати тирсу на городі: 4 неочевидні помилки
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Використання тирси може призвести до втрати врожаю
Тирса — цінне добриво для дачі, проте її використання на городі принесе дачникам тільки шкоду, якщо застосовувати її на ділянці неправильно. Така ж ситуація складається з іншим підживленням — золою, яка підходить далеко не всім рослинам.
Як пише belnovosti, поряд з корисними властивостями тирси є чотири причини, через які її надмірне використання на городі може призвести до втрати врожаю. До них відносяться:
- Волога. Свіжа стружка активно затримує вологу у ґрунті, тому на рослинах з’являється гниль та пліснява.
- Сміття. Це легкий матеріал, який легко розноситься на всій ділянці. Досить швидко ваш сад та город перетворяться на недоглянуту територію.
- Ґрунт. Надмірне використання тирси може закислити ґрунт, що не сподобається багатьом рослинам.
- Добриво. Сама по собі тирса витягує із ґрунту корисні для рослин мінерали і робить ґрунт неродючим.
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