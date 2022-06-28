"Не рашисты и не орки": Харчишин объяснил, как правильно называть россиян одним словом

Музыкант уверен, что делить россиян на "хороших" и "плохих" не имеет смысла

Украинский исполнитель, лидер группы "Друга ріка" Валерий Харчишин, после ракетного удара оккупантами по Кременчугу, заявил, что "хороших русских" не существует.

На своей странице в Фейсбуке 48-летний музыкант выложил пост-картинку, на которой призвал не называть россиян "орками" или "рашистами", а также делить их на "хороших" и "плохих".

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"Прекратите создавать подгрупу подлецов из рф. Они все россияне. Не хорошие и не плохие. Россияне", — написал в сети Харчишин.

В комментариях под постом подписчики артиста пишут, что называют жителей рф по-разному: "У нас на фронте их называют просто пи**ры", "Убийцы и насильники", "Народ уродов называется русскими и надо называть все своими именами".

Напомним, что российские военные в понедельник, 27 июня, нанесли ракетный удар по Кременчугу Полтавской области. Вражеский снаряд попал прямо в торговый центр, где находились тысячи человек. Погибшими числятся уже 18 человек. Число пропавших без вести посчитать пока невозможно.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в мае 2022 года Валерий Харчишин заявил о разводе со своей женой Юлией. Пара была вместе 13 лет.