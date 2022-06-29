Сигнал, что растению нужна помощь: три причины, почему у капусты скручиваются листья

Скрученные листья у капусты - не самым хороший признак.

Капуста — это один из самых полезных овощей, которые можно посадить на своем огороде. Однако, чтобы вырастить большие головки этого овоща, придется "попотеть". Ранее мы писали, как избежать растрескивания капусты, а теперь рассказываем, почему у овоща могут начать скручиваться листья, и что делать, если такое случилось.

Оказывает, это достаточно распространенная проблема у многих огородников, и прежде чем исправлять ситуацию, нужно правильно установить причину проблемы. Их всего три, пишет издание belnovosti.

Почему скручиваются капустные листья?

Тля — самая опасная причина. Эти вредители могут лишить вас всего урожая капусты буквально за пару дней, поэтому при обнаружении этого насекомого нужно незамедлительно его нейтрализовать всеми возможными способами.

Погода — причина, которая от нас не зависит. Растение плохо переносит жару, поэтому ее нужно хорошо поливать, и при возможности организовать капусте укрытие от жаркой погоды.

причина, которая от нас не зависит. Растение плохо переносит жару, поэтому ее нужно хорошо поливать, и при возможности организовать капусте укрытие от жаркой погоды. Отсутствие подкормок — капусту регулярно нужно подкармливать различными комплексными удобрениями, если вы хотите получить хороший урожай. При нехватке нужных ей веществ, листья не только будут скручиваться, но и окрашиваются в более светлый оттенок.

Ранее "Телеграф" писал, что нужно делать, чтобы получить большой урожай капусты.