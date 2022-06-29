Сигнал, що рослині потрібна допомога: три причини, чому у капусти скручується листя

Скручене листя у капусти — не найкраща ознака.

Капуста — це один із найкорисніших овочів, які можна посадити на своєму городі. Однак, щоб виростити великі голівки цього овочу, доведеться попітніти. Раніше ми писали, як уникнути розтріскування капусти, а тепер розповідаємо, чому у овочів може почати скручуватися листя, і що робити, якщо таке сталося.

Це досить поширена проблема у багатьох городників, і перш ніж виправляти ситуацію, потрібно правильно встановити причину проблеми. Їх лише три, пише видання belnovosti.

Чому скручується капустяне листя?

Попелиця — найнебезпечніша причина. Ці шкідники можуть позбавити вас всього врожаю капусти буквально за пару днів, тому при виявленні цієї комахи потрібно негайно її нейтралізувати всіма можливими способами.

Погода – причина, яка від нас не залежить. Рослина погано переносить спеку, тому її потрібно добре поливати, і за можливості організувати капусті укриття від спекотної погоди.

причина, яка від нас не залежить. Рослина погано переносить спеку, тому її потрібно добре поливати, і за можливості організувати капусті укриття від спекотної погоди. Відсутність підгодівлі — капусту регулярно потрібно підгодовувати різними комплексними добривами, якщо ви хочете отримати хороший урожай. При нестачі потрібних їй речовин, листя не тільки скручуватиметься, а й забарвлюється в світліший відтінок.

Раніше "Телеграф" писав, що потрібно робити, щоб одержати великий урожай капусти.