Капуста поразит своими размерами: чем нужно удобрить овощ в июле для большого урожая

Капуста –это культура, которую выращивают практически на всех участках.

Чтобы вырастить большие головки капусты, придется очень "попотеть", однако польза этого овоща стоит всех усилий. Ранее мы писали, как избежать растрескивания капусты, а теперь рассказываем, чем удобрить растение, чтобы ее урожай был большим и щедрым, а головки капусты были огромными.

На большой урожай крупных кочанов можно рассчитывать только в случае, если растение будет обеспечено питанием, пишет belnovosti. Поэтому если вы видите, что у овоща нескрученные листья, то это значит, что растение страдает от нехватки питания и его нужно срочно спасать.

Чем удобрить капусту для хорошего урожая

В июле или в начале августа капусту важно удобрить азотными удобрениями с добавлением мела. Для приготовления такой подкормки возьмите 300 г мела на ведро воды и добавьте 60-70 г аммиачной селитры. Стоит отметить, что такой раствор также очень эффективен в борьбе со многими болезнями.

Если капуста разрослась и ряды сомкнулись, то в августе нужно подкормить растение любым удобрением, в состав которого входит калий и фосфор. Достаточно всего горсть сухого удобрения под каждое растение и обильный полив.

Ранее "Телеграф" писал, что нужно делать, чтобы получить большой урожай капусты.