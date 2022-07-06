Капуста вразить своїми розмірами: чим потрібно удобрити овоч у липні для великого врожаю

Капуста це культура, яку вирощують практично на всіх ділянках.

Щоб виростити великі головки капусти, доведеться дуже "попітніти", проте користь цього овочу вартує всіх зусиль. Раніше ми писали, як уникнути розтріскування капусти, а тепер розповідаємо, чим удобрити рослину, щоб її врожай був більшим і щедрим, а головки капусти були величезними.

На великий урожай великих качанів можна розраховувати тільки у випадку, якщо рослина буде забезпечена харчуванням, пише belnovosti. Тому якщо ви бачите, що у овочів нескручене листя, то це означає, що рослина страждає від нестачі харчування і її потрібно терміново рятувати.

Чим удобрити капусту для гарного врожаю

У липні чи початку серпня капусту важливо удобрити азотними добривами з додаванням крейди. Для приготування такого підживлення візьміть 300 г крейди на відро води і додайте 60-70 г аміачної селітри. Варто відзначити, що такий розчин також дуже ефективний у боротьбі з багатьма хворобами.

Якщо капуста розрослася і ряди зімкнулися, то у серпні потрібно підгодувати рослину будь-яким добривом, до складу якого входить калій та фосфор. Достатньо жменю сухого добрива під кожну рослину та рясний полив.

Раніше Телеграф писав, що потрібно робити, щоб отримати великий урожай капусти.