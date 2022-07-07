Рождество Иоанна Предтечи 2022: что запрещено делать в этот праздник

В этот день люди одевали одежду белого цвета, ведь считалось, что этот цвет помогает привлечь удачу.

В четверг, 7 июля, помимо мистического праздника Ивана Купала отмечается еще одно важное событие в церковном календаре — Рождество Иоанна Крестителя. В этот день почитается один из главных почитаемых святых после Пресвятой Богородицы — Иоанн Предтечи. Стоит отметить, что больше никто из святых не удостоился такой чести получить праздник в честь своего рождения.

Считается, что Иоанн Креститель — предшественник Христа, который узнал Господа и известил мир о его пришествии. В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных традициях и запретах этого праздника.

Рождество Иоанна Крестителя: традиции

Будущий великий Пророк и Предтеча Йоханан бен Зехарья (сын Захарии) родился в семье праведных Елизаветы и Захарии и был родственником Иисуса. Он родился на 6 месяцев раньше за Сына Божьего. Святой много лет жил в пустыне, и в возрасте 30 лет начал проповедовать христианство. Прозвище Креститель он получил из-за того, что именно он крестил Иисуса Христа в водах реки Иордан.

Утром 7 июня необходимо посетить торжественное богослужение в церкви, а если такой возможности нет, то помолиться дома. У святого просят благополучия, здоровье, семейного счастья, а бездетные пары молятся об успешном зачатии ребенка.

Что категорически нельзя делать в Рождество Иоанна Крестителя

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.

Нельзя есть мясо, яйца и молочные продукты.

Нельзя поднимать с земли никакие предметы, особенно деньги.

Не рекомендуется заниматься рукоделием, а также шить, вязать, вышивать.

Запрещено брать и давать в долг.

Не стоит ходить по росе и плевать на землю.

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