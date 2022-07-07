Різдво Іоанна Предтечі 2022: що заборонено робити у це свято
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У цей день люди одягали одяг білого кольору, адже вважалося, що цей колір допомагає залучити удачу.
У четвер, 7 липня, окрім містичного свята Івана Купала відзначається ще одна важлива подія у церковному календарі — Різдво Іоанна Хрестителя. У цей день вшановується пам’ять преподобного Іоанна. Варто зазначити, що більше ніхто зі святих не отримав такої честі отримати свято на честь свого народження.
Вважається, що Іван Хреститель — попередник Христа, який дізнався Господа і сповістив світ про його пришестя. У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні традиції та заборони цього свята.
Різдво Іоанна Хрестителя: традиції
Майбутній великий Пророк і Предтеча Йоханан бен Зехар’я (син Захарії) народився в сім’ї праведних Єлизавети та Захарії і був родичем Ісуса. Він народився на 6 місяців раніше за Сина Божого. Святий багато років жив у пустелі, і у віці 30 років почав проповідувати християнство. Прізвисько Хреститель він отримав через те, що саме він хрестив Ісуса Христа у водах річки Йордан.
Вранці 7 червня необхідно відвідати урочисте богослужіння у церкві, а якщо такої можливості немає, то помолитись удома. У святого просять благополуччя, здоров’я, сімейного щастя, а бездітні пари моляться про успішне зачаття дитини.
Що категорично не можна робити на Різдво Іоанна Хрестителя
- Не можна займатися важкою фізичною працею.
- Не можна їсти м’ясо, яйця та молочні продукти.
- Не можна підіймати з землі жодних предметів, особливо грошей.
- Не рекомендується займатися рукоділлям, а також шити, в’язати, вишивати.
- Заборонено брати і позичати.
- Не варто ходити по росі та плювати на землю.
Раніше "Телеграф" писав, як правильно гадати на Івана Купала. Також про найцікавіші ворожіння, які можна провести в домашніх умовах, читайте в нашому матеріалі.