Рус

Різдво Іоанна Предтечі 2022: що заборонено робити у це свято

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
10
Різдво Іоанна Предтечі – одне з великих християнських свят
Різдво Іоанна Предтечі – одне з великих християнських свят

У цей день люди одягали одяг білого кольору, адже вважалося, що цей колір допомагає залучити удачу.

У четвер, 7 липня, окрім містичного свята Івана Купала відзначається ще одна важлива подія у церковному календарі — Різдво Іоанна Хрестителя. У цей день вшановується пам’ять преподобного Іоанна. Варто зазначити, що більше ніхто зі святих не отримав такої честі отримати свято на честь свого народження.

Вважається, що Іван Хреститель — попередник Христа, який дізнався Господа і сповістив світ про його пришестя. У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні традиції та заборони цього свята.

Різдво Іоанна Хрестителя: традиції

Майбутній великий Пророк і Предтеча Йоханан бен Зехар’я (син Захарії) народився в сім’ї праведних Єлизавети та Захарії і був родичем Ісуса. Він народився на 6 місяців раніше за Сина Божого. Святий багато років жив у пустелі, і у віці 30 років почав проповідувати християнство. Прізвисько Хреститель він отримав через те, що саме він хрестив Ісуса Христа у водах річки Йордан.

Вранці 7 червня необхідно відвідати урочисте богослужіння у церкві, а якщо такої можливості немає, то помолитись удома. У святого просять благополуччя, здоров’я, сімейного щастя, а бездітні пари моляться про успішне зачаття дитини.

Що категорично не можна робити на Різдво Іоанна Хрестителя

  • Не можна займатися важкою фізичною працею.
  • Не можна їсти м’ясо, яйця та молочні продукти.
  • Не можна підіймати з землі жодних предметів, особливо грошей.
  • Не рекомендується займатися рукоділлям, а також шити, в’язати, вишивати.
  • Заборонено брати і позичати.
  • Не варто ходити по росі та плювати на землю.

Раніше "Телеграф" писав, як правильно гадати на Івана Купала. Також про найцікавіші ворожіння, які можна провести в домашніх умовах, читайте в нашому матеріалі.

Теги:
#Свято #Івана Купала #Заборони #Різдво Іоанна Хрестителя #Різдво Іоанна Предтечі