Різдво Іоанна Предтечі 2022: що заборонено робити у це свято

У цей день люди одягали одяг білого кольору, адже вважалося, що цей колір допомагає залучити удачу.

У четвер, 7 липня, окрім містичного свята Івана Купала відзначається ще одна важлива подія у церковному календарі — Різдво Іоанна Хрестителя. У цей день вшановується пам’ять преподобного Іоанна. Варто зазначити, що більше ніхто зі святих не отримав такої честі отримати свято на честь свого народження.

Вважається, що Іван Хреститель — попередник Христа, який дізнався Господа і сповістив світ про його пришестя. У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні традиції та заборони цього свята.

Різдво Іоанна Хрестителя: традиції

Майбутній великий Пророк і Предтеча Йоханан бен Зехар’я (син Захарії) народився в сім’ї праведних Єлизавети та Захарії і був родичем Ісуса. Він народився на 6 місяців раніше за Сина Божого. Святий багато років жив у пустелі, і у віці 30 років почав проповідувати християнство. Прізвисько Хреститель він отримав через те, що саме він хрестив Ісуса Христа у водах річки Йордан.

Вранці 7 червня необхідно відвідати урочисте богослужіння у церкві, а якщо такої можливості немає, то помолитись удома. У святого просять благополуччя, здоров’я, сімейного щастя, а бездітні пари моляться про успішне зачаття дитини.

Що категорично не можна робити на Різдво Іоанна Хрестителя

Не можна займатися важкою фізичною працею.

Не можна їсти м’ясо, яйця та молочні продукти.

Не можна підіймати з землі жодних предметів, особливо грошей.

Не рекомендується займатися рукоділлям, а також шити, в’язати, вишивати.

Заборонено брати і позичати.

Не варто ходити по росі та плювати на землю.

Раніше "Телеграф" писав, як правильно гадати на Івана Купала. Також про найцікавіші ворожіння, які можна провести в домашніх умовах, читайте в нашому матеріалі.