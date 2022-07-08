Что сделать с баклажанами, чтобы получить хороший урожай: хитрый трюк

Выращивание баклажанов – непростое занятие, ведь это растение достаточно требовательное.

Чтобы получить хороший, а главное большой урожай баклажанов за ними нужен тщательный уход: их нужно постоянно подкармливать и поливать. Если этого не делать, то шансы получить большие и вкусные плоды в разы уменьшается. Более того, получить щедрый урожай баклажанов не всегда получается и у самых опытных огородников.

Однако если знать маленькую хитрость, то вы станете на шаг ближе к хорошему урожаю. Что нужно сделать с рассадой баклажанов пока они цветут, пишет belnovosti.

Как получить большой урожай синеньких

Хитрость очень проста — у баклажанов нужно удалить первый цветок. Это поможет стимулировать развитие главных побегов и помочь закладке большего количества новых почек. Также это хорошо влияет на развитие корневой системы, что значит, что растение вырастет более крепким и здоровым.

Помимо этого, баклажанам нужно сформировать куст. Для этого нужно удалить пасынки, которые находятся ниже и выше развилки. Всего баклажанам можно оставлять всего 2 стебля. Отметим, что формирование нужно проводить пока пасынки не стали большими.

Не забывайте, что баклажаны не любят жару, поэтому если за окном очень жарко, грядки нужно обязательно притемнить.

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