Що зробити з баклажанами, щоб отримати добрий урожай: хитрий трюк

Вирощування баклажанів – непросте заняття, адже ця рослина досить вимоглива.

Щоб отримати хороший, а головне великий урожай баклажанів, за ними потрібен ретельний догляд: їх потрібно постійно підгодовувати і поливати. Якщо цього не робити, то шанси отримати великі та смачні плоди у рази зменшуються. Щобільше, отримати щедрий урожай баклажанів не завжди виходить і у найдосвідченіших городників.

Однак якщо знати маленьку хитрість, то ви станете на крок ближче до врожаю. Що потрібно зробити з розсадою баклажанів, поки вони цвітуть, пише belnovosti.

Як отримати великий урожай синеньких

Хитрість дуже проста — у баклажанів потрібно видалити першу квітку. Це допоможе стимулювати розвиток головних пагонів та допомогти закладати більшу кількість нових нирок. Також це добре впливає на розвиток кореневої системи, що означає, що рослина виросте міцнішою та здоровішою.

Окрім цього, баклажанам потрібно сформувати кущ. Для цього потрібно видалити пасинки, які знаходяться нижче і вище за розвилку. Усього баклажанам можна залишати лише 2 стебла. Зазначимо, що формування потрібно проводити поки що пасинки не стали великими.

Не забувайте, що баклажани не люблять спеку, тому якщо за вікном дуже жарко, грядки потрібно обов’язково затемнити.

Раніше "Телеграф" писав, що потрібно робити, щоб одержати великий урожай капусти.