Как правильно собирать огурцы, чтобы не навредить растению: урожай будет храниться дольше

Если повредить лиану, то растение может погибнуть.

Июль — это традиционно месяц получения первого урожая на огородах, особенно первых огурцов, которые росли не в теплицах. Если на вашем огороде огурцы еще не поспели, то не забывайте удобрять их и защищать от различных болезней, а если первые плоды уже есть, то теперь важно правильно их собирать, чтобы не навредить растению и дальнейшему урожаю.

Существует три важных правила сбора огурцов, которые следует соблюдать для того, чтобы растение не повреждалось, а собранный урожай хранился дольше, пишет belnovosti. Отметим, что вредит растению и не вовремя собранный урожай.

Как правильно собирать огурцы

Нельзя собирать овощ во время жары. Из-за перегрева плоды быстро становятся мягкими и утрачивают свой внешний вид. Лучше всего собирать урожай огурцов по утрам.

Нельзя тянуть огурцы с куста. Если так срывать плоды, то они то не будут повреждены, а вот само растение получит травму. Таким образом культура может заболеть. Более того, таким образом можно нарушить и корневую систему.

Нельзя скручивать огурцы. В таком случае есть вероятность повреждения стебля.

Чтобы сорвать огурец правильно, под плодоножку нужно положить указательный палец, а большой — на верхушку плода, и с легким нажимом отделить плод от растения.

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