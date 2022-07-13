Як правильно збирати огірки, щоб не нашкодити рослині: урожай зберігатиметься довше

Якщо пошкодити ліану, рослина може загинути.

Липень — це традиційно місяць отримання першого врожаю на городах, особливо перших огірків, які росли не в теплицях. Якщо на вашому городі огірки ще не встигли, то не забувайте удобрювати їх та захищати від різних хвороб, а якщо перші плоди вже є, то тепер важливо правильно їх збирати, щоб не нашкодити рослині та подальшому врожаю.

Існує три важливі правила збору огірків, яких слід дотримуватись для того, щоб рослина не пошкоджувалася, а зібраний урожай зберігався довше, пише belnovosti. Зазначимо, що шкодить рослині та не вчасно зібраний урожай.

Як правильно збирати огірки

Не можна збирати овоч під час спеки. Через перегрівання плоди швидко стають м’якими та втрачають свій зовнішній вигляд. Найкраще збирати врожай огірків зранку.

Не можна тягнути огірки із куща. Якщо так зривати плоди, то вони не будуть пошкоджені, а ось сама рослина отримає травму. Таким чином, культура може захворіти. Щобільше, в такий спосіб можна порушити і кореневу систему.

Не можна скручувати огірки. У такому разі є ймовірність пошкодження стебла.

Щоб зірвати огірок правильно, під плодоніжку потрібно покласти вказівний палець, а великий на верхівку плода, і з легким натиском відокремити плід від рослини.

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