Куда пропал Schweppes: почему напиток перестали продавать в Украине и вернется ли он на прилавки

Напитки Schweppes производит компания Coca-Cola

Еще в марте российские оккупанты обстреляли единственный в Украине производственный комплекс компании Coca-Cola, расположенный возле поселка Большая Дымерка в Броварском районе Киевской области. После этого предприятие оказалось под оккупацией, в итоге завод простаивал почти два месяца. И если остатки некоторых популярных напитков с трудом, но реализовались по стране, то Schweppes не продавался вообще.

Но недавно на полках украинских супермаркетов снова появился этот напиток, идеальный для летней жары. Снимком купленной бутылки швепса в Украине поделилась пользовательница Марина Пономаренко в Facebook

"Этим летом швепс исчез, потому что завод кока-колы в Большой Дымерке обстреляли балалаечники-пушкинисты. Но на этой неделе он снова появился в магазинах. Кока-кола появилась еще раньше. Завод работает. Победим", — говорится в публикации.

Швепс снова продается

Как сообщила пресс-служба украинского представительства компании Coca-Cola изданию "The Village Україна", производство и поставки Schweppes возобновлено. Пока завод не работал, в магазины поставляли остатки напитков из складов и импорт из других стран. Сейчас же производители постепенно восстанавливают обороты и ассортимент продукции. В частности, с мая снова начали выпускать Coca-Cola, Fanta и Sprite, теперь же на полках в украинских городах появился и Schweppes.

Ранее "Телеграф" писал, что в связи с боевыми действиями на территории Украины и вытекающими из этого последствия в стране повысились цены. Среди прочего, существенно подорожали и безалкогольные напитки.