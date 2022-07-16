"Знала, что россия нападет": Лина Костенко рассказала, как относится к россиянам

Легенда украинской литературы дала первое за годы интервью

Известная в Украине и мире поэтесса Лина Костенко, которая редко общается с журналистами, дала первое за многие годы интервью, в котором поведала о своем восприятии полномасштабной войны россии против Украины, которая длится уже 143-й день.

В четверг, 14 июля, во французском посольстве украинской поэтессе вручили Орден Почетного легиона. На мероприятии журналистам телеканала "Киев" удалось взять комментарий у Лины Костенко.

Литературовед рассказала, что Украине не удалось вылечиться от своих болезней, потому что украинская нация разбавлена малороссами. Костенко уверена, что только после победы нашей страны в войне с российским агрессором "все болезни будут вылечены", так как "люди поумнели".

Также поэтесса рассказала, как сейчас относится к россиянам. "Это же империя давняя-древняя. Это – народ несвободный, народ инерционный. Не спрашивайте меня об этом. Я очень хорошо знаю, что такое – русские. Я не хочу ничего плохого говорить о россиянах. Я никогда не испытывала ни одного плохого чувства ни к одному народу, а теперь россиян терпеть не могу", — призналась Костенко.

При этом поэтесса подчеркнула, что знала о нападении россии все 30 лет независимости Украины. Лина Костенко предвидела это еще в своем романе "Записки украинского самашедшего", где персонаж произведения знал, что однажды Украина проснется другой.

Напомним, что за два дня до полномасштабного российского вторжения Лина Костенко написала стих про кровавого диктатора путина, назвав его "сірим чоловічком".

Ранее уничижительное стихотворение о президенте россии написал известный украинский оперный певец Александр Востряков.