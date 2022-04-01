"А тебя, х**ло поганое, мир навеки проклянет": украинский оперный певец написал стих о путине

Российский диктатор стал героем сочинения Александра Вострякова

Украинский оперный певец, народный артист Украины Александр Востряков посвятил меткий, матерный стих российскому президенту путину, из-за которого в мусорках в поисках еды роются жители, казалось бы, обеспеченной москвы.

Стихом Вострякова у себя на канале поделился Антон Геращенко.

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"Прекрасный стих написал выдающийся украинский оперный певец и педагог Александр Андреевич Востряков", — написал советник главы МВС.

Нелюдь, мразь, расистский гад Шизофреник, психопат. Моль бесцветная, урод, Оболванил свой народ Превратил людей в рабов. Лишил разума, мозгов. Научил их убивать, Мародерствовать, пытать. Твой народ живет во мраке… Горе братьев Вам до сраки Твоя армия - Х**ЛО. Танки, пушки - ВСЕ Г*ВНО. Наш народ не победим! У тебя Кишка тонка Твои яйца уж протухли, Смрад несёт издалека. Закатать тебя в асфальт Иль в стене замуровать, Или на кол посадить, Чтобы зло не мог творить. Пыткам мразь тебя подвергнуть, Что страна изобрела. Твой режим мерзотный свергнуть, Чтобы он сгорел до тла. УКРАИНА-ВЕРЮ, БУДЕТ! РАЗОВЬЁТСЯ, РАСЦВЕТЁТ! А тебя, х**ло поганое Мир навеки проклянет!

Добавим, что сам оперный певец родился в россии. Александр Востряков учился в Харьковском институте искусств на дирижерском (1965–1971) и вокальном (1971–1973) факультетах. С 1990 года – преподаватель Киевской консерватории, с 2001 года – доцент). Гастролирует на оперных сценах Германии, Франции, Дании, Испании, Швейцарии, Польши, Венгрии, Бельгии, Голландии. Записывается по радио. Проводит концертную деятельность.

Александру Вострякову 78 лет

путин — частый герой матерных стихов. Так, вокалист рок-группы "U2" Боно сочинил стихотворение, в котором знаменитый певец назвал путина психом, а Зеленского — святым.

Также еще до вторжения россии в Украину украинская поэтесса Лина Костенко высказалась насчет российской агрессии в форме стиха под названием "І жах, і кров, і смерть, і відчай, і клекіт хижої орди". В нем поэтесса назвала путина "маленьким сірим чоловічком".