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"А тебя, х**ло поганое, мир навеки проклянет": украинский оперный певец написал стих о путине

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Кровавый диктатор путин Новость обновлена 01 апреля 2022, 19:33
Кровавый диктатор путин

Российский диктатор стал героем сочинения Александра Вострякова

Украинский оперный певец, народный артист Украины Александр Востряков посвятил меткий, матерный стих российскому президенту путину, из-за которого в мусорках в поисках еды роются жители, казалось бы, обеспеченной москвы.

Стихом Вострякова у себя на канале поделился Антон Геращенко.

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"Прекрасный стих написал выдающийся украинский оперный певец и педагог Александр Андреевич Востряков", — написал советник главы МВС.

Нелюдь, мразь, расистский гад

Шизофреник, психопат.

Моль бесцветная, урод,

Оболванил свой народ

Превратил людей в рабов.

Лишил разума, мозгов.

Научил их убивать,

Мародерствовать, пытать.

Твой народ живет во мраке…

Горе братьев Вам до сраки

Твоя армия - Х**ЛО.

Танки, пушки - ВСЕ Г*ВНО.

Наш народ не победим!

У тебя Кишка тонка

Твои яйца уж протухли,

Смрад несёт издалека.

Закатать тебя в асфальт

Иль в стене замуровать,

Или на кол посадить,

Чтобы зло не мог творить.

Пыткам мразь тебя подвергнуть,

Что страна изобрела.

Твой режим мерзотный свергнуть,

Чтобы он сгорел до тла.

УКРАИНА-ВЕРЮ, БУДЕТ!

РАЗОВЬЁТСЯ, РАСЦВЕТЁТ!

А тебя, х**ло поганое

Мир навеки проклянет!

Добавим, что сам оперный певец родился в россии. Александр Востряков учился в Харьковском институте искусств на дирижерском (1965–1971) и вокальном (1971–1973) факультетах. С 1990 года – преподаватель Киевской консерватории, с 2001 года – доцент). Гастролирует на оперных сценах Германии, Франции, Дании, Испании, Швейцарии, Польши, Венгрии, Бельгии, Голландии. Записывается по радио. Проводит концертную деятельность.

Александру Вострякову 78 лет
Александру Вострякову 78 лет

путин — частый герой матерных стихов. Так, вокалист рок-группы "U2" Боно сочинил стихотворение, в котором знаменитый певец назвал путина психом, а Зеленского — святым.

Также еще до вторжения россии в Украину украинская поэтесса Лина Костенко высказалась насчет российской агрессии в форме стиха под названием "І жах, і кров, і смерть, і відчай, і клекіт хижої орди". В нем поэтесса назвала путина "маленьким сірим чоловічком".

Теги:
#Путин #Стихи
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