"А тебя, х**ло поганое, мир навеки проклянет": украинский оперный певец написал стих о путине
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Российский диктатор стал героем сочинения Александра Вострякова
Украинский оперный певец, народный артист Украины Александр Востряков посвятил меткий, матерный стих российскому президенту путину, из-за которого в мусорках в поисках еды роются жители, казалось бы, обеспеченной москвы.
Стихом Вострякова у себя на канале поделился Антон Геращенко.
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"Прекрасный стих написал выдающийся украинский оперный певец и педагог Александр Андреевич Востряков", — написал советник главы МВС.
Нелюдь, мразь, расистский гад
Шизофреник, психопат.
Моль бесцветная, урод,
Оболванил свой народ
Превратил людей в рабов.
Лишил разума, мозгов.
Научил их убивать,
Мародерствовать, пытать.
Твой народ живет во мраке…
Горе братьев Вам до сраки
Твоя армия - Х**ЛО.
Танки, пушки - ВСЕ Г*ВНО.
Наш народ не победим!
У тебя Кишка тонка
Твои яйца уж протухли,
Смрад несёт издалека.
Закатать тебя в асфальт
Иль в стене замуровать,
Или на кол посадить,
Чтобы зло не мог творить.
Пыткам мразь тебя подвергнуть,
Что страна изобрела.
Твой режим мерзотный свергнуть,
Чтобы он сгорел до тла.
УКРАИНА-ВЕРЮ, БУДЕТ!
РАЗОВЬЁТСЯ, РАСЦВЕТЁТ!
А тебя, х**ло поганое
Мир навеки проклянет!
Добавим, что сам оперный певец родился в россии. Александр Востряков учился в Харьковском институте искусств на дирижерском (1965–1971) и вокальном (1971–1973) факультетах. С 1990 года – преподаватель Киевской консерватории, с 2001 года – доцент). Гастролирует на оперных сценах Германии, Франции, Дании, Испании, Швейцарии, Польши, Венгрии, Бельгии, Голландии. Записывается по радио. Проводит концертную деятельность.
путин — частый герой матерных стихов. Так, вокалист рок-группы "U2" Боно сочинил стихотворение, в котором знаменитый певец назвал путина психом, а Зеленского — святым.
Также еще до вторжения россии в Украину украинская поэтесса Лина Костенко высказалась насчет российской агрессии в форме стиха под названием "І жах, і кров, і смерть, і відчай, і клекіт хижої орди". В нем поэтесса назвала путина "маленьким сірим чоловічком".
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