"Какие молодые": Андрей Данилко растрогал сеть раритетным фото с Русланой Писанкой (фото)

Артист поделился архивным снимком 1997 года

Во вторник, 19 июля, ушла из жизни настоящая любимица миллионов, украинская актриса театра и кино, телеведущая Руслана Писанка. На 57-м году ее жизнь унесла болезнь.

Актрису почтили многие ее коллеги, включая певицу Наталью Могилевскую и Лесю Никитюк. Также отреагировал на неожиданную смерть Русланы Писанки украинский артист Андрей Данилко, который известен всему миру благодаря сценическому образу Верки Сердючки.

"Руся, твоя "Погода" всегда была солнечной… Сегодня дождь (Фото 1997 г.)", — написал Данилко в Инстаграме, прикрепив архивное фото к посту.

В комментариях подписчики артиста отметили, что на фото украинские звезды еще такие молодые, подчеркнув, что память Русланы Писанки будет только светлой.

Ранее мы рассказывали о малоизвестных фактах о Руслане Писанке. Знали ли вы, что это не настоящая фамилия украинской артистки?