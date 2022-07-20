"Які молоді": Андрій Данилко зворушив мережу раритетним фото з Русланою Писанкою (фото)

Артист поділився архівним знімком 1997 року

У вівторок, 19 липня, пішла з життя справжня улюблениця мільйонів, українська актриса театру та кіно, телеведуча Руслана Писанка. На 57-му році її життя забрала хвороба.

Актрису вшанували багато її колег, включаючи співачку Наталю Могилевську та Лесю Нікітюк. Також відреагував на неочікувану смерть Руслани Писанки український артист Андрій Данилко, який відомий усьому світу завдяки сценічному образу Вєрки Сердючки.

"Руся, твоя "Погода" завжди була сонячною… Сьогодні дощ (Фото 1997 р.) ", — написав Данилко в Інстаграмі, прикріпивши архівне фото до посту.

У коментарях підписники артиста зазначили, що на фото українські зірки ще такі молоді, наголосивши, що пам’ять Руслани Писанки буде лише світлою.

Раніше ми розповідали маловідомі факти про Руслану Писанку. Чи знали ви, що це не справжнє прізвище української артистки?