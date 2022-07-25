Очень сильная подкормка для баклажан: плоды будут огромными

Благодаря этой подкормке, размер и количество баклажан вас поразит.

Чтобы получить хороший урожай баклажанов, за ними нужно очень тщательно ухаживать: постоянно подкармливать и поливать, ведь культура очень привередливая. Опытные дачники знают, что для того, чтобы на баклажанах завязалось много плодов, их обязательно нужно удобрить.

Для активного роста баклажан отлично подходит зеленое удобрение, пишет belnovosti. А подходящее время, чтобы его вносить — июль, и подкармливать культуру нужно пока она не отцветет. А после нужно вносить суперфосфат.

Чем удобрить баклажаны в июле

Когда на баклажанах начнется массовое завязывание плодов, необходимо удобрить растение фосфором и калием. Для этого под каждый куст нужно внести по чайной ложке с горкой суперфосфата. Гранулы постепенно растворятся в земле при каждом поливе или дожде.

Также нужно внести и сульфат калия. Для этого разведите 1 коробок вещества в 10 литрах воды. На каждый куст нужно вылить литр получившегося раствора.

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