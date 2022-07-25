Дуже сильне підживлення для баклажанів: плоди будуть величезними

Завдяки цьому підживленню, розмір і кількість баклажанів вас вразить.

Щоб отримати хороший урожай баклажанів, за ними потрібно дуже ретельно доглядати: постійно підгодовувати та поливати, адже культура дуже вибаглива. Досвідчені дачники знають, що для того, щоб на баклажанах почалося багато плодів, їх обов’язково потрібно удобрити.

Для активного росту баклажан чудово підходить зелене добриво, пише belnovosti. А слушний час, щоб його вносити — липень, і підгодовувати культуру треба поки що вона не відцвіте. А потім потрібно вносити суперфосфат.

Чим удобрити баклажани у липні

Коли на баклажанах розпочнеться масове зав’язування плодів, необхідно удобрити рослину фосфором та калієм. Для цього під кожен кущ потрібно внести по чайній ложці із гіркою суперфосфату. Гранули поступово розчиняться у землі при кожному поливі чи дощі.

Також слід внести і сульфат калію. Для цього розведіть 1 коробку речовини в 10 літрах води. На кожен кущ потрібно вилити літр розчину, що вийшов.

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