Как вырастить хороший урожай редиса, посадив его в августе: 5 важных "правил"

Лучше всего высаживать редис во второй раз во второй половине августа.

Редис – одна из самых популярных и быстрорастущих культур, однако и его нужно правильно садить. Особенно если вы хотите собрать урожай дважды в году. Стоит отметить, что процесс посадки редиса летом имеет ряд отличий от весенней посадки.

Как правильно посадить редис в августе, чтобы успеть до осени собрать урожай, рассказывает belnovosti. Соблюдая эти пять правил, у вас получиться собрать хороший и щедрый урожай.

Как правильно садить редис в августе

Редис не любит жару, поєтому нужно сажать его в более прохладных участках.

Высаживать редис можно на освободившейся грядке. Лучше всего после картошки, а вот после редьки, кресс-салата и других крестоцветных не стоит.

Перед посадкой обязательно вкопайте грядку — редис любит рыхлую и легкую почву.

В качестве удобрения можно внести компост или аммиачную селитру, либо сульфат калия и суперфосфат.

Расстояние между рядами и посадками нужно делать намного больше, чем весной.

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