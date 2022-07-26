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Как вырастить хороший урожай редиса, посадив его в августе: 5 важных "правил"

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Как правильно высаживать редис повторно Новость обновлена 26 июля 2022, 13:21
Как правильно высаживать редис повторно

Лучше всего высаживать редис во второй раз во второй половине августа.

Редис – одна из самых популярных и быстрорастущих культур, однако и его нужно правильно садить. Особенно если вы хотите собрать урожай дважды в году. Стоит отметить, что процесс посадки редиса летом имеет ряд отличий от весенней посадки.

Как правильно посадить редис в августе, чтобы успеть до осени собрать урожай, рассказывает belnovosti. Соблюдая эти пять правил, у вас получиться собрать хороший и щедрый урожай.

Как правильно садить редис в августе

  • Редис не любит жару, поєтому нужно сажать его в более прохладных участках.
  • Высаживать редис можно на освободившейся грядке. Лучше всего после картошки, а вот после редьки, кресс-салата и других крестоцветных не стоит.
  • Перед посадкой обязательно вкопайте грядку — редис любит рыхлую и легкую почву.
  • В качестве удобрения можно внести компост или аммиачную селитру, либо сульфат калия и суперфосфат.
  • Расстояние между рядами и посадками нужно делать намного больше, чем весной.

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