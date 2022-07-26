Як виростити хороший урожай редису, посадивши його в серпні: 5 важливих "правил"

Найкраще висаджувати редис вдруге в другій половині серпня.

Редиска — одна з найпопулярніших і швидкорослих культур, проте і його потрібно правильно садити. Особливо якщо ви хочете зібрати врожай двічі на рік. Варто зазначити, що процес посадки редиски влітку має низку відмінностей від весняної посадки.

Як правильно посадити редис у серпні, щоб встигнути до осені зібрати врожай, розповідає belnovosti. Дотримуючись цих п’яти правил, ви зможете зібрати хороший і щедрий урожай.

Як правильно садити редис у серпні

Редиска не любить спеку, тому потрібно садити його в більш прохолодних ділянках.

Висаджувати редис можна на грядці, що звільнилася. Найкраще після картоплі, а ось після редьки, крес-салату та інших хрестоцвітих не варто.

Перед посадкою обов’язково вкопайте грядку — редиска любить пухкий і легкий ґрунт.

Як добрива можна внести компост або аміачну селітру, або сульфат калію та суперфосфат.

Відстань між рядами та посадками потрібно робити набагато більше, ніж навесні.

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