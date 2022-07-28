Чем удобрять помидоры, чтобы они плодоносили до осени
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Узнайте, как ухаживать за помидорами, чтобы они давали крупные и вкусные плоды до самой осени
Мало просто посадить рассаду и вырастить томаты на грядке. Чтобы они хорошо плодоносили, придется трудиться на протяжении всего дачного сезона. Только тогда можно получить вкусные и сочные помидоры.
Важно не только хорошо поливать, но еще и внести необходимую подкормку для помидоров. Правильно подобранные удобрения помогут вам получить богатый урожай, который вы будете собирать с каждого куста томатов до самой осени. Хватит и на салаты, и на зимнюю заготовку!
Чем удобрять помидоры, чтобы они плодоносили долго и много
Когда на помидорах уже завяжутся плоды, подкормите растения 1 ст. ложкой суперфосфата, растворив его в 10 л воды. На 1 кв. м грядки можно использовать 10 л раствора.
Для формирования большого количества мясистых и сочных плодов томатам нужны такие важные микроэлементы, как бор, марганец, йод, калий. Если их недостаточно в почве, следует внести соответствующие удобрения, которые можно приготовить самостоятельно.
Для этого вам понадобится:
· 10 г порошка борной кислоты,
· 10 мл йода,
· 1,5 л просеянной золы,
· 10 л воды.
Как поливать помидоры:
1. Борная кислота плохо растворяется в холодной воде, поэтому предварительно залейте ее небольшим количество кипятка.
2. В ведро с водой добавьте йод и золу, влейте раствор борной кислоты и хорошенько перемешайте.
3. Помидоры щедро полейте водой.
4. Затем под каждый куст влейте по 1 литру приготовленного состава.
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