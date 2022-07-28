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Чем удобрять помидоры, чтобы они плодоносили до осени

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Помидоры будут плодоносить очень долго Новость обновлена 28 июля 2022, 11:40
Помидоры будут плодоносить очень долго

Узнайте, как ухаживать за помидорами, чтобы они давали крупные и вкусные плоды до самой осени

Мало просто посадить рассаду и вырастить томаты на грядке. Чтобы они хорошо плодоносили, придется трудиться на протяжении всего дачного сезона. Только тогда можно получить вкусные и сочные помидоры.

Важно не только хорошо поливать, но еще и внести необходимую подкормку для помидоров. Правильно подобранные удобрения помогут вам получить богатый урожай, который вы будете собирать с каждого куста томатов до самой осени. Хватит и на салаты, и на зимнюю заготовку!

Чем удобрять помидоры, чтобы они плодоносили долго и много

Когда на помидорах уже завяжутся плоды, подкормите растения 1 ст. ложкой суперфосфата, растворив его в 10 л воды. На 1 кв. м грядки можно использовать 10 л раствора.

Для формирования большого количества мясистых и сочных плодов томатам нужны такие важные микроэлементы, как бор, марганец, йод, калий. Если их недостаточно в почве, следует внести соответствующие удобрения, которые можно приготовить самостоятельно.

Для этого вам понадобится:

· 10 г порошка борной кислоты,

· 10 мл йода,

· 1,5 л просеянной золы,

· 10 л воды.

Как поливать помидоры:

1. Борная кислота плохо растворяется в холодной воде, поэтому предварительно залейте ее небольшим количество кипятка.

2. В ведро с водой добавьте йод и золу, влейте раствор борной кислоты и хорошенько перемешайте.

3. Помидоры щедро полейте водой.

4. Затем под каждый куст влейте по 1 литру приготовленного состава.

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#Помидоры #Огород