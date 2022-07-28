Чим удобрювати помідори, щоб вони плодоносили до осені

Дізнайтеся, як доглядати помідори, щоб вони давали великі і смачні плоди до осені

Мало просто посадити розсаду та виростити томати на грядці. Щоб вони добре плодоносили, доведеться працювати протягом усього дачного сезону. Тільки тоді можна отримати смачні та соковиті помідори.

Важливо не тільки добре поливати, але ще й внести необхідне підживлення для помідорів. Правильно підібрані добрива допоможуть вам отримати багатий урожай, який ви збиратимете з кожного куща томатів до осені. Вистачить і на салати, і на зимову заготівлю!

Чим удобрювати помідори, щоб вони плодоносили довго та багато

Коли на помідорах вже зав’яжуться плоди, підгодуйте рослини 1 ст. ложкою суперфосфату, розчинивши його у 10 л води. на 1 кв. м грядки можна використати 10 л розчину.

Для формування великої кількості м’ясистих та соковитих плодів томатам потрібні такі важливі мікроелементи, як бор, марганець, йод, калій. Якщо їх недостатньо у ґрунті, слід внести відповідні добрива, які можна приготувати самостійно.

Для цього вам знадобиться:

· 10 г порошку борної кислоти,

· 10 мл йоду,

· 1,5 л просіяної золи,

· 10 л води.

Як поливати помідори:

1. Борна кислота погано розчиняється у холодній воді, тому попередньо залийте її невеликою кількістю окропу.

2. У відро з водою додайте йод і золу, влийте розчин борної кислоти і добре перемішайте.

3. Помідори щедро полийте водою.

4. Потім під кожен кущ влийте по 1 л приготовленого складу.

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