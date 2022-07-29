Как вырастить много сочного укропа в августе: хитрые приемы

Укроп выращивается практически на каждом дачном участке

Считается, что укроп — неприхотливая зелень и может расти в любых условиях. Однако почему-то не у всех получается вырастить пышные зеленые кусты. Ранее мы писали о причинах плохого урожая укропа. В этом материале рассказываем о простых приемах выращивания сочного укропа, чтобы осенью на столе было много вкусной зелени.

Зная эти хитрости, из посева укропа в августе выльется богатый пышный урожай, пишет belnovosti. Опытные огородники рассказали, на что нужно обращать внимание при посеве укропа.

Как вырастить много сочного укропа в августе

Семена. Перед посевом семена стоит подержать в воде 48 часов. За это время уйдут эфирные масла и укропу будет легче прорасти. Всходов зелени благодаря этому приему можно ожидать уже на 5-6 день, а не через 2-2,5 недели.

Посев. Сеем укроп только во влажную и подготовленную удобренную почву. Делаем рядки и сеем семена, поливаем грядки теплой водой.

Уход

После появления всходов почву после полива периодически рыхлят. Подкармливают укроп коровяком или мочевиной – утром или вечером. По мере роста укроп обязательно прореживаем.

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