Як виростити багато соковитого кропу в серпні: хитрі прийоми

Кріп вирощується практично на кожній дачній ділянці

Вважається, що кріп — невибаглива зелень і може рости в будь-яких умовах. Однак чомусь не у всіх виходить виростити пишні зелені кущі. Раніше ми писали про причини поганого врожаю кропу. У цьому матеріалі розповідаємо про прості прийоми вирощування соковитого кропу, щоб восени на столі було багато смачної зелені.

Знаючи ці хитрощі, з посіву кропу у серпні виллється багатий пишний урожай, пише belnovosti. Досвідчені городники розповіли, на що треба звертати увагу під час посіву кропу.

Як виростити багато соковитого кропу в серпні

Насіння. Перед посівом насіння варто потримати у воді 48 годин. За цей час підуть ефірні олії та кропу буде легше прорости. Сходів зелені завдяки цьому прийому можна очікувати вже на 5-6 день, а не через 2-2,5 тижні.

Посів. Сіємо кріп тільки у вологий і підготовлений удобрений ґрунт. Робимо рядки та сіємо насіння, поливаємо грядки теплою водою.

Догляд

Після появи сходів ґрунт після поливу періодично розпушують. Підгодовують кріп коров’яком чи сечовиною – вранці чи ввечері. У міру росту кріп обов’язково проріджуємо.

Раніше "Телеграф" писав, як зрозуміти, якщо рослини страждають від дефіциту йоду.