Что нужно сделать, чтобы посевы укропа и петрушки взошли уже через 5 дней: простые уловки
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При соблюдении всех условий, уже через 14–17 дней можно получить урожай зелени.
Укроп и петрушка — это самая популярная зелень, которую на своих участках выращивает наверняка каждый огородник. Более того, многие люди сеют эту зелень даже у себя в квартирах, выращивая ее в горшках на подоконниках или балконах. И ведь не просто так, ведь что укроп, что петрушка — богаты витаминами, ну и плюс ко всему это отличная приправа для многих блюд. Ранее мы уже рассказывали о причинах плохого урожая укропа, а теперь делимся лайфхаком, который поможет вырастить большой урожай зелени.
Как вырастить богатый урожай вкусной петрушки и укропа
Как сообщает prostoway, эту зелень можно высаживать в грунт аж до конца лета, и более того, правильно посеяв петрушку и укроп в августе, можно успеть даже собрать урожай. Одним из самых важных условий для этого является замачивание семян. Но не все так просто, ведь нужно знать в чем их лучше мочить.
- Древесная зола:
В 1 л воды добавьте 1 ст. л. пепла и перемешайте. Дайте раствору настояться 2 дня и затем поместите в него семена, которые предварительно замотайте в ткань, и оставьте их на 5-7 часов. После можно высаживать зелень.
- Марганцовка
Марганцовку разведите в воде до розового цвета, замочите в ней семена на несколько минут и можно высевать их в открытый грунт.
Также не забывайте своевременно поливать будущий урожай, обязательно ободрите грядки перед посевом, а также обработайте место от вредителей. И соблюдая все эти советы, первые посевы взойдут уже на 5 день.
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