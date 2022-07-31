Що потрібно зробити, щоб посіви кропу та петрушки зійшли вже через 5 днів: прості хитрощі

За дотримання всіх умов вже через 14–17 днів можна отримати врожай зелені.

Кріп та петрушка — це найпопулярніша зелень, яку на своїх ділянках вирощує напевно кожен городник. Щобільше, багато людей сіють цю зелень навіть у себе в квартирах, вирощуючи її у горщиках на підвіконнях чи балконах. І не просто так, адже що кріп, що петрушка — багаті на вітаміни, та й плюс до всього це чудова приправа для багатьох страв. Раніше ми вже розповідали про причини поганого врожаю кропу, а тепер ділимося лайфхаком, який допоможе виростити великий урожай зелені.

Як виростити багатий урожай смачної петрушки та кропу

Як повідомляє prostoway, цю зелень можна висаджувати в ґрунт аж до кінця літа, і мало того, правильно посіявши петрушку та кріп у серпні, можна встигнути навіть зібрати врожай в цей же місяць. Однією з найважливіших умов для цього є замочування насіння. Але не все так просто, адже потрібно знати, в чому їх краще мочити.

Деревна зола:

У 1 л води додайте 1 ст. л. попелу та перемішайте. Дайте розчину настоятися 2 дні і потім помістіть насіння, яке попередньо замотайте в тканину, і залиште їх на 5-7 годин. Після цього можна висаджувати зелень.

Марганцівка

Марганцівку розведіть у воді до рожевого кольору, замочіть у ній насіння на кілька хвилин і можна висівати їх у відкритий ґрунт.

Також не забувайте своєчасно поливати майбутній урожай, обов’язково удобріть грядки перед посівом, а також опрацюйте місце від шкідників. І дотримуючись всіх цих порад, перші посіви зійдуть вже на 5 день.

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