Что сделать с помидорами, чтобы они быстрее дозрели: два проверенных способа

Небольшие хитрости помогут получить крупные и сочные плоды

В августе помидоры на огороде начинают дозревать. В этом месяце важно не только правильно обеспечить подкормку томатам, в частности, с помощью полива самодельным удобрением, а и уделить внимание других моментам.

О том, как ускорить процесс дозревания помидоров, пишет ресурс ukr.media. По словам опытных огородников, томатам необходимы удобрения, полив, правильное и своевременное опыление — и тогда плоды вырастут крупными и сочными.

Первое, что важно сделать при выращивании помидоров на огороде, своевременно избавиться от пасынков и удалить нижние листья. Листки необходимо оборвать до первых завязей, но не одним махом: верхушки удаляются над последней кистью так, чтобы оставался один верхний лист. Простая манипуляция ускорит дозревание плодов.

Вторая рекомендация — опрыскивание томатов слабым солевым раствором. К слову, это еще и хорошая профилактика болезней. Для раствора понадобятся 5 л воды и 50 г соли, предварительно растворенной в стакане теплой воды. Смешайте ингредиенты и опрыскивайте плоды. Важно: листья и кусты обрабатывать нельзя.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно поливать помидоры, чтобы был большой урожай.