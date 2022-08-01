Що зробити з помідорами, щоб вони швидше дозріли: два перевірені способи

Невеликі хитрощі допоможуть отримати великі та соковиті плоди

У серпні помідори на городі починають дозрівати. Цього місяця важливо не тільки правильно забезпечити підживлення томатів, зокрема за допомогою поливу саморобним добривом, а й приділити увагу іншим моментам.

Про те, як прискорити процес дозрівання помідорів, пише ресурс ukr.media. За словами досвідчених городників, томатам необхідні добрива, полив, правильне та своєчасне запилення – і тоді плоди виростуть великими та соковитими.

Перше, що важливо зробити при вирощуванні помідорів на городі, своєчасно позбутися пасинків і видалити нижнє листя. Листки необхідно обірвати до перших зав’язей, але не одним махом: верхівки видаляються над останньою кистю так, щоби залишався один верхній лист. Проста маніпуляція прискорить дозрівання плодів.

Друга рекомендація — обприскування томатів слабким сольовим розчином. До речі, це ще й хороша профілактика хвороб. Для розчину знадобляться 5 л води та 50 г солі, попередньо розчиненої у склянці теплої води. Змішайте інгредієнти та обприскуйте плоди. Важливо: листя і кущі обробляти не можна.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно поливати помідори, щоби був великий урожай.