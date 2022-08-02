День пророка Ильи 2 августа: что строго запрещено делать в этот праздник

Ежегодно 2 августа православные почитают пророка Илью

Во вторник, 2 августа, по церковному православному календарю отмечается День пророка Ильи. Это праздник не только церковный, но и всенародный.

Святой Илья, наряду с Николаем Чудотворцем, – один из самых почитаемых среди православных христиан ветхозаветный пророк. Православные верующие считают его защитником чистой веры и покровителем верных Господу.

В народе этот святой считался могучим и грозным повелителем грома, небесного огня, дождя, урожая и плодородия. Наши предки верили, что Илья гремит на небе, разъезжая в своей огненной (золотой) колеснице, низводит на поля дожди и дает им плодородие.

День пророка Ильи 2 августа 2022 — что нельзя делать в этот день

Тяжело работать, особенно в поле, иначе можно потерять урожай. Также считалось, что в этот день молния может угодить в огород грешного человека.

Ругаться, ссориться, сквернословить и просто думать о плохом.

Выпускать домашних животных из дому, иначе в них вселится нечистый дух.

Ловить рыбу – можно самому в сети нечисти угодить.

Стоять под деревом, громко кричать и петь — молния ударит.

Стоять на перекрестке путешественнику — собравшаяся там нечисть спутает дорожные планы.

Напомним, что 14 августа отмечается Первый спас, который еще называют Маковеем. В этот день принято приносить в храмы так называемые маковейчики – букеты из трав, цветов и мака. Об истории важного праздника 14 августа ранее писал "Телеграф".