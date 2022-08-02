С Днем святого Ильи-2022! Красивые стихи, картинки и открытки к празднику
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Этого библейского пророка очень уважали на наши предки на Руси
Во вторник, 2 августа, согласно церковному календарю, православная церковь отмечает День пророка Ильи, который жил в 9 веке до н. э. в Израильском царстве.
В этот день верующим принято посещать церковные богослужения и обращаться с молитвами к святому. После службы семьи собираются за праздничным столом.
В честь праздника "Телеграф" сделал подборку красивых стихов с Днем пророка Ильи, а также публикует открытки и картинки к празднику, которые вы можете отправить своим родным и друзьям в социальных сетях или мессенджерах.
Поздравления с Днем пророка Ильи в стихах и картинках
В день Ильи-пророка вам
Я желаю счастья.
Не пророчит пусть судьба
Беды и ненастья.
Пусть лишь добрые прогнозы
Будут в жизни вашей.
Будет пусть здоровье в теле,
Дом ваш — полной чашей.
Если с неба грянет гром,
Август у порога —
Это вам пришёл привет,
От Ильи — пророка.
Стали ночи холодней,
К осени дорога —
Посчитайте сколько дней
От Ильи — пророка?
Неспроста ведь он пророк —
Грозный небожитель,
Вам природа шанс даёт,
Лето не проспите.
Собирайте урожай,
Делайте припасы,
Торопитесь выполнять
От Ильи — приказы.
В праздник — День Ильи Пророка,
Я желаю благ земных.
Мира, радости, достатка,
Мыслей только молодых.
В этот день все пожелания,
Станут явью, точно знай.
Шли добра посыл огромный,
Никогда не унывай.
Илья нам дал дорогу в осень:
Хоть август — лето, но не то.
Мы так тепла у неба просим,
А дождь, как через решето.
И в озере не искупаться,
И не побегать босиком,
Придется лишь в земле копаться,
Чтоб урожай достать потом.
Зато нас ждут два Спаса ярких
И желтый тихий листопад.
Да, все ж Илья несет подарки,
Которым каждый будет рад.
Напомним, что 14 августа отмечается Первый спас, который еще называют Маковеем. В этот день принято приносить в храмы так называемые маковейчики – букеты из трав, цветов и мака. Об истории важного праздника 14 августа ранее писал "Телеграф".