С Днем святого Ильи-2022! Красивые стихи, картинки и открытки к празднику

Этого библейского пророка очень уважали на наши предки на Руси

Во вторник, 2 августа, согласно церковному календарю, православная церковь отмечает День пророка Ильи, который жил в 9 веке до н. э. в Израильском царстве.

В этот день верующим принято посещать церковные богослужения и обращаться с молитвами к святому. После службы семьи собираются за праздничным столом.

В честь праздника "Телеграф" сделал подборку красивых стихов с Днем пророка Ильи, а также публикует открытки и картинки к празднику, которые вы можете отправить своим родным и друзьям в социальных сетях или мессенджерах.

Поздравления с Днем пророка Ильи в стихах и картинках

В день Ильи-пророка вам

Я желаю счастья.

Не пророчит пусть судьба

Беды и ненастья.

Пусть лишь добрые прогнозы

Будут в жизни вашей.

Будет пусть здоровье в теле,

Дом ваш — полной чашей.

Если с неба грянет гром,

Август у порога —

Это вам пришёл привет,

От Ильи — пророка.

Стали ночи холодней,

К осени дорога —

Посчитайте сколько дней

От Ильи — пророка?

Неспроста ведь он пророк —

Грозный небожитель,

Вам природа шанс даёт,

Лето не проспите.

Собирайте урожай,

Делайте припасы,

Торопитесь выполнять

От Ильи — приказы.

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В праздник — День Ильи Пророка,

Я желаю благ земных.

Мира, радости, достатка,

Мыслей только молодых.

В этот день все пожелания,

Станут явью, точно знай.

Шли добра посыл огромный,

Никогда не унывай.

Илья нам дал дорогу в осень:

Хоть август — лето, но не то.

Мы так тепла у неба просим,

А дождь, как через решето.

И в озере не искупаться,

И не побегать босиком,

Придется лишь в земле копаться,

Чтоб урожай достать потом.

Зато нас ждут два Спаса ярких

И желтый тихий листопад.

Да, все ж Илья несет подарки,

Которым каждый будет рад.

Напомним, что 14 августа отмечается Первый спас, который еще называют Маковеем. В этот день принято приносить в храмы так называемые маковейчики – букеты из трав, цветов и мака. Об истории важного праздника 14 августа ранее писал "Телеграф".