З Днем святого Іллі-2022! Красиві вірші, картинки та листівки до свята

Цього біблійного пророка дуже поважали наші предки на Русі

У вівторок, 2 серпня, згідно з церковним календарем, православна церква відзначає День пророка Іллі, який жив у 9 столітті до н. е. в Ізраїльському царстві.

Цього дня вірянам заведено відвідувати церковні богослужіння та звертатися з молитвами до святого. Після служби сім’ї збираються за святковим столом.

На честь свята "Телеграф" зробив добірку гарних віршів з Днем пророка Іллі, а також публікує листівки та картинки до свята, які ви можете надіслати своїм рідним та друзям у соціальних мережах чи месенджерах.

Привітання з Днем пророка Іллі у віршах та картинках

Ільїн день настав, а значить,

З тим вітаю тебе!

Від душі бажаю щастя і удачі,

І збулася, звичайно, щоб мрія.

Нехай переслідує везіння,

Нехай обійме позитив.

Геть йдуть нехай сумніви,

Ну, а поруч буде креатив.

Святий Ілля біди проганяє,

І від вірян відкидає,

Все зле блискавкою вражає!

З Днем Іллі вітаємо,

многая літа бажаємо,

Хай вдома буде повна чаша,

І квітне життя ваше!

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Святим пророком був Ілля,

В молитві дощ просив у Бога,

Попередником був Христа,

Великим став пророком.

Бажаю щастя і добра,

Любові, тепла в серцях і світла,

Щоб Слово Боже вам завжди

Плід в життя приносило.

Плід духу: радість, мир, любов,

Довготерпіння і добрість.

Нехай віра наповнює вас,

Праведність і святість!

В День Іллі зичу любові

потужних перемог,

А головне — міцнющого здоров’я

Нехай ваш дім хранить Бог!

Нагадаємо, що 14 серпня відзначається Перший спас, який ще називають Маковеєм. Цього дня заведено приносити до храмів так звані маківки – букети з трав, квітів та маку. Про історію важливого свята 14 серпня раніше писав "Телеграф".