З Днем святого Іллі-2022! Красиві вірші, картинки та листівки до свята
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Цього біблійного пророка дуже поважали наші предки на Русі
У вівторок, 2 серпня, згідно з церковним календарем, православна церква відзначає День пророка Іллі, який жив у 9 столітті до н. е. в Ізраїльському царстві.
Цього дня вірянам заведено відвідувати церковні богослужіння та звертатися з молитвами до святого. Після служби сім’ї збираються за святковим столом.
На честь свята "Телеграф" зробив добірку гарних віршів з Днем пророка Іллі, а також публікує листівки та картинки до свята, які ви можете надіслати своїм рідним та друзям у соціальних мережах чи месенджерах.
Привітання з Днем пророка Іллі у віршах та картинках
Ільїн день настав, а значить,
З тим вітаю тебе!
Від душі бажаю щастя і удачі,
І збулася, звичайно, щоб мрія.
Нехай переслідує везіння,
Нехай обійме позитив.
Геть йдуть нехай сумніви,
Ну, а поруч буде креатив.
Святий Ілля біди проганяє,
І від вірян відкидає,
Все зле блискавкою вражає!
З Днем Іллі вітаємо,
многая літа бажаємо,
Хай вдома буде повна чаша,
І квітне життя ваше!
Святим пророком був Ілля,
В молитві дощ просив у Бога,
Попередником був Христа,
Великим став пророком.
Бажаю щастя і добра,
Любові, тепла в серцях і світла,
Щоб Слово Боже вам завжди
Плід в життя приносило.
Плід духу: радість, мир, любов,
Довготерпіння і добрість.
Нехай віра наповнює вас,
Праведність і святість!
В День Іллі зичу любові
потужних перемог,
А головне — міцнющого здоров’я
Нехай ваш дім хранить Бог!
Нагадаємо, що 14 серпня відзначається Перший спас, який ще називають Маковеєм. Цього дня заведено приносити до храмів так звані маківки – букети з трав, квітів та маку. Про історію важливого свята 14 серпня раніше писав "Телеграф".