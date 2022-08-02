День пророка Іллі 2 серпня: що суворо заборонено робити в це свято
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Щороку 2 серпня православні шанують пророка Іллю
У вівторок, 2 серпня, за церковним православним календарем відзначається День пророка Іллі. Це свято не лише церковне, а й всенародне.
Святий Ілля, поряд з Миколою Чудотворцем, – один із найшанованіших серед православних християн старозавітний пророк. Православні віряни вважають його захисником чистої віри та покровителем вірних Господу.
У народі цей святий вважався могутнім і грізним повелителем грому, небесного вогню, дощу, врожаю та родючості. Наші пращури вірили, що Ілля гримить на небі, роз’їжджаючи у своїй вогненній (золотій) колісниці, зводить на поля дощі і дає їм родючість.
День пророка Іллі 2 серпня 2022 — що не можна робити цього дня
- Тяжко працювати, особливо в полі, інакше можна втратити врожай. Також вважалося, що цього дня блискавка може потрапити на город грішної людини.
- Лаятися, сваритися, лихословити і просто думати про погане.
- Випускати свійських тварин із дому, інакше в них вселиться нечистий дух.
- Ловити рибу — можна самому в сітку нечисті потрапити.
- Стояти під деревом, голосно кричати та співати — блискавка вдарить.
- Стояти на перехресті мандрівнику — нечисть, що зібралася там, сплутає дорожні плани.
Нагадаємо, що 14 серпня відзначається Перший спас, який ще називають Маковеєм. Цього дня заведено приносити до храмів так звані маківки – букети з трав, квітів та маку. Про історію важливого свята 14 серпня раніше писав "Телеграф".