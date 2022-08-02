День пророка Іллі 2 серпня: що суворо заборонено робити в це свято

Щороку 2 серпня православні шанують пророка Іллю

У вівторок, 2 серпня, за церковним православним календарем відзначається День пророка Іллі. Це свято не лише церковне, а й всенародне.

Святий Ілля, поряд з Миколою Чудотворцем, – один із найшанованіших серед православних християн старозавітний пророк. Православні віряни вважають його захисником чистої віри та покровителем вірних Господу.

У народі цей святий вважався могутнім і грізним повелителем грому, небесного вогню, дощу, врожаю та родючості. Наші пращури вірили, що Ілля гримить на небі, роз’їжджаючи у своїй вогненній (золотій) колісниці, зводить на поля дощі і дає їм родючість.

День пророка Іллі 2 серпня 2022 — що не можна робити цього дня

Тяжко працювати, особливо в полі, інакше можна втратити врожай. Також вважалося, що цього дня блискавка може потрапити на город грішної людини.

Лаятися, сваритися, лихословити і просто думати про погане.

Випускати свійських тварин із дому, інакше в них вселиться нечистий дух.

Ловити рибу — можна самому в сітку нечисті потрапити.

Стояти під деревом, голосно кричати та співати — блискавка вдарить.

Стояти на перехресті мандрівнику — нечисть, що зібралася там, сплутає дорожні плани.

Нагадаємо, що 14 серпня відзначається Перший спас, який ще називають Маковеєм. Цього дня заведено приносити до храмів так звані маківки – букети з трав, квітів та маку. Про історію важливого свята 14 серпня раніше писав "Телеграф".