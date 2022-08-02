Как увеличить урожай сладкого перца: секретный метод, о котором знают единицы

Вырастить крупные и красивые сладкие перцы — очень легко.

Даже несмотря на свою привередливость, даже неопытный дачник может вырастить хороший урожай перца. Главное не совершать типичных ошибок при их выращивании, а также, чтобы получить большой урожай сладкого перца, нужно выбирать для них правильных соседей-растений, и правильно за ними ухаживать и вовремя удобрять. Об одной из таких подкормок мы и хотим сегодня рассказать.

Одним из очень хороших удобрений для перца является пепел, однако это не единственная подкормка, которая дает положительный результат, пишет prostoway. Эффективным способом увеличения урожайности этой культуры является подкормка сахаром.

Как приготовить удобрение для перца из сахара

На основе сахара нужно приготовить жидкое удобрение. Способ приготовления довольно прост — растворите сахар в воде и удобрение готово. На литр достаточно всего одной столовой ложки сладкого порошка.

После полива "сахарной" водой, вы увидите невероятное превращение плодов. Готовьтесь собирать большие и вкусные перцы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно поливать помидоры, чтобы был большой урожай.