Як збільшити врожай солодкого перцю: секретний метод, про який знають одиниці

Виростити великі і красиві солодкі перці дуже легко.

Навіть попри свою вибагливість, навіть недосвідчений дачник може виростити добрий урожай перцю. Головне не робити типових помилок при їх вирощуванні, а також, щоб отримати великий урожай солодкого перцю, потрібно вибирати для них правильних сусідів-рослин, і правильно їх доглядати і вчасно удобрювати. Про одну з таких підгодівель ми й хочемо сьогодні розповісти.

Одним з дуже хороших добрив для перцю є попіл, проте це не єдине підживлення, яке дає позитивний результат, пише prostoway. Ефективним способом збільшення врожайності цієї культури є підживлення цукром.

Як приготувати добрива для перцю з цукру

На основі цукру потрібно приготувати рідке добриво. Спосіб приготування досить простий – розчиніть цукор у воді та добриво готове. На літр достатньо лише однієї столової ложки солодкого порошку.

Після поливу "цукровою" водою, ви побачите неймовірне перетворення плодів. Готуйтеся збирати великі та смачні перці.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно поливати помідори, щоби був великий урожай.