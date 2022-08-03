Почему не завязывается цветная капуста: ошибка, которая может стоит вам урожая

Цветная капуста не завязывается из-за недостатка полезных веществ.

Цветная капуста — это очень вкусный и полезный овощ, из которого можно приготовить вкуснейший салат на зиму, однако его достаточно тяжело выращивать. Все потому, что эта культура очень капризная. Но, зная некоторые хитрости, можно избежать опасных ошибок и вырастить большой урожай.

Одной из самых распространенный проблем у многих дачников является то, что будучи здоровой на вид, капуста не хочет завязываться, пишет belnovosti. Чтобы этого избежать нужно правильно удобрять растение.

Чем подкармливать цветную капусту

Этой привередливой культуре нужны такие элементы, как бор и молибден. Стоит отметить, что именно от бора зависит завязывание головки у капусты. Поэтому 2 раза за сезон культуру нужно опрыснуть подкормкой на основе борной кислоты.

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Для приготовления такого удобрение нужно взять борную кислоту (2 г) и развести ее в литре теплой воды. А после опрыскать капусту утром или вечером.

Также важно отметить, что никакая подкормка не поможет, если сорт выбран неправильно. Помните, что поздним сортам цветной капусты не хватит теплых дней, чтобы созреть.

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