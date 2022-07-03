Как закрыть цветную капусту на зиму просто и вкусно: нестандартный рецепт (видео)
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Салат из цветной капусты на зиму — ничего лишнего и реально вкусно
Цветная капуста, которую можно очень вкусно запечь, отлично подойдет и для "закруток". Закрыть овощ на зиму можно в виде салата с шампиньонами, которые внесут свою "изюминку". Цветная капуста получается неразваренной, а листья сельдерея и чеснок придают блюду неповторимый аромат.
Как пишет "Телеграф", необычным рецептом салата на зиму из цветной капусты, грибов и перца поделилась фудблогерка Лилия Цвит на своем канале в Youtube. По ее словам, если хотите "закрутить" что-нибудь новое и оригинальное, то обязательно попробуйте этот вкусный салат.
Ингредиенты на 10 банок по 0,5 л:
- цветная капуста — 2 кг
- грибы (шампиньоны) — 2 кг
- болгарский перец — 2 кг
- чеснок
- лавровый лист
- укроп
- сельдерей
Для маринада:
- вода — 500 г
- растительное масло — 1 ст.
- уксус — 1 ст.
- сахар — 1 ст.
- соль — 4 ст. л.
Способ приготовления:
- В большой кастрюле (не менее 10 л) вскипятить воду, уксус, масло, сахар, соль.
- Шампиньоны почистить, перец порезать соломкой, цветную капусту поделить на соцветия (не очень мелкие, чтобы не разварились).
- В кипящий маринад добавить сначала шампиньоны. Варить 10 минут. Затем — цветную капусту, варить еще 10 минут, помешивая. Добавить перец, кипятить еще 10 мин.
- На дно банки уложить соцветие укропа, веточку зеленого сельдерея, 1 зубчик чеснока, 1 лавровый лист.
- Горячим салатом наполнить банки, стерилизовать 20 минут. Закрутить, обернуть тканью на 1 день.
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